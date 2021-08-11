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На черноморское побережье Турции обрушились наводнения, один человек числится пропавшим без вести, сообщает турецкое издание Daily Sabah.

На севере Турции во вторник и среду прошли обильные дожди, которые привели к наводнениям. Сильнее всего пострадали провинции Синоп и Бартын, в которой без вести пропала 80-летняя женщина. Также от наводнения пострадали провинции Карабюк и Кастамону, передает Интерфакс-Украина.

«Мы спасли заблокированных людей из домов, расположенных у русел рек. Наши бригады также спасали людей, которые застряли в машинах», - рассказал губернатор провинции Бартын - Синан Гюнер.

В охваченных наводнениями районах затоплено большое количество домов и предприятий. Также сообщается о разрушенных мостах и дорогах. Управление по чрезвычайным ситуациям Турции сообщило о 13 пострадавших в результате обрушения моста на дороге, соединяющей провинции Бартын и Карабюк.

Этим летом Турция столкнулась с сильными лесными пожарами, которые активно распространялись из-за жаркой, ветреной и сухой погоды. Однако, по состоянию на среду, практически все очаги возгорания удалось взять под контроль, только один все еще продолжает распространяться на юго-западе страны.

В июле на черноморском побережье Турции в результате наводнений и схода оползней погибли шесть человек.

 
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