Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. В стране бушует непогода, унесшая жизни десятков людей.
Об этом сообщает Twitter Зеленского.
Президент отметил, что сочувствует дружественному турецкому народу из-за стихии, которая вызвала человеческие жертвы и разрушения.
«Искренние соболезнования президенту Эрдогану и дружественному турецкому народу в связи с гибелью людей и значительными разрушениями из-за наводнений в Черноморском регионе. Разделяем боль семей, у которых стихийное бедствие забрало близких. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», - написал Зеленский.
Напомним, число жертв наводнений и селевых потоков в Причерноморском регионе Турции вновь возросло и достигло 40 человек.
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