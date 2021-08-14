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Количество жертв наводнения в Турции выросло до 38 человек. Президент Турции Тайип Эрдоган объявил зоной стихийного бедствия провинции Стамбул, Синоп и Айдын на севере Турции.

Об этом сообщает Twitter министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджу.

«Мы потеряли 6 жизней в Синопе. 38 из 56 пациентов, которые лечились в государственной больнице Аянчик, были переведены в государственную больницу Синопа Ататюрка. 18 пациентов перевели домой. Всего 149 медицинских работников дежурят с 27 машинами скорой помощи», - написал он.

Отмечается, что от стихийного бедствия пострадали по меньшей мере 284 человека.

Напомним, Турцию после лесных пожаров накрыли наводнения.
ForUm

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