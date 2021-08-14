Июль 2021 года стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений (142 года).

Об этом сообщило Национальное управление океанических и атмосферных исследований США, информирует NBC News.

«В этом случае первое место — это худшее место», — сказал администратор управления Рик Спинрад.

Средняя температура воздуха за июль в мире составляла более 16,7 °С — это на 0,93 °С больше, чем средняя температура всего ХХ века и на 0,01 °С больше предыдущего рекордного показателя (июль 2016 года).

Специалисты предупреждают, что такая жара является тревожным звонком и свидетельствует о глобальных изменениях климата.

Так, в Арктическом регионе площадь ледового покрова в июле 2021 года вошла в пятерку самых малых величин за 43 года наблюдений.