Июль 2021 года стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений (142 года).
Об этом сообщило Национальное управление океанических и атмосферных исследований США, информирует NBC News.
«В этом случае первое место — это худшее место», — сказал администратор управления Рик Спинрад.
Средняя температура воздуха за июль в мире составляла более 16,7 °С — это на 0,93 °С больше, чем средняя температура всего ХХ века и на 0,01 °С больше предыдущего рекордного показателя (июль 2016 года).
Специалисты предупреждают, что такая жара является тревожным звонком и свидетельствует о глобальных изменениях климата.
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