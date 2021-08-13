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В Украине по состоянию на 12 августа уже выявлено 300 случаев коронавируса штамма «Дельта». Об этом  сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

По инициативе президента Владимира Зеленского в Украине доставлен оригинал           Конституции Пилипа Орлика для временного экспонирования в рамках празднования 30-й годовщины независимости. Все желающие смогут увидеть этот исторический документ с 16 августа по 14 ноября 2021 в Софийском соборе в Киеве.

Национальная полиция задержала руководителя «Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины» при попытке бегства из Украины.

Олимпийский чемпион и народный депутат Жан Беленюк заявил, что на него попытались напасть в центре Киева

Партия «Слуга народа» требует от Национальной полиции Украины в кратчайшие сроки установить личности напавших и привлечь их к ответственности.

Президент Владимир Зеленский заявил, что полиция должна жестко отреагировать на данный инцидент.

В Белгород-Днестровском районе Одесской области в ДТП погибли трое полицейских.

Министерство экономики Украины снизило предельную стоимость бензинов на 19 копеек - до 26,67 грн за литр.

Канцлер Германии Ангела Меркель 20 августа посетит Россию с официальным визитом.

За сутки 12 августа  в Украине зафиксировано 1263 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19.

За сутки 12 августа в Украине 163310 человек вакцинированы против COVID-19.
ForUm

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