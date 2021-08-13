В Белгород-Днестровском районе Одесской области в ДТП погибли трое полицейских, сообщает пресс-служба областного главка.
По предварительной информации, направленные в командировку сотрудники Управления уголовного розыска ГУНП в Одесской области по дороге из Татарбунар в Сарату в селе Заря въехали на служебном автомобиле в кювет. В результате трое полицейских погибли, еще один травмирован.
Обстоятельства аварии устанавливаются. На месте работают правоохранители, спасатели и медики.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время