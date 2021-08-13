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В Белгород-Днестровском районе Одесской области в ДТП погибли трое полицейских, сообщает пресс-служба областного главка.

По предварительной информации, направленные в командировку сотрудники Управления уголовного розыска ГУНП в Одесской области по дороге из Татарбунар в Сарату в селе Заря въехали на служебном автомобиле в кювет. В результате трое полицейских погибли, еще один травмирован.

Обстоятельства аварии устанавливаются. На месте работают правоохранители, спасатели и медики.
ForUm

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