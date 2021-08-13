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По инициативе президента Владимира Зеленского в Украине доставлен оригинал Конституции Пилипа Орлика для временного экспонирования в рамках празднования 30-й годовщины независимости. Все желающие смогут увидеть этот исторический документ с 16 августа по 14 ноября 2021 в Софийском соборе в Киеве, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Конституция Пилипа Орлика (1710) прибыла в Украину впервые за 311 лет с момента своего создания. Соответствующее задание Зеленский поставил министру иностранных дел Дмитрию Кулебе. Переговоры продолжались много месяцев, ведь шведская сторона была готова предоставлять только копии документа. Но благодаря упорной работе МИД, посольства Украины в Королевстве Швеция, Министерства культуры Национальный архив Швеции согласилось предоставить взаймы оригинал латиноязычной версии Конституции Пилипа Орлика.

Этот документ считается одной из первых конституций Европы. Он фактически провозглашал в Украине независимую республику с протекторатом шведского короля вместо подданства царю, что было большим шагом вперед в политической мысли того времени. Хотя реальной силы Конституция Пилипа Орлика так и не получила, поскольку состояла на чужбине, а ее создатели не могли вернуться на родину, но в истории она осталась как оригинальная правовая достопримечательность, которая впервые в Европе обосновывает возможность существования парламентской демократической республики.

Первая украинская Конституция была принята на собрании казачества возле городка Тягин на правом берегу реки Днестр 5 апреля 1710. Она содержит преамбулу, 16 статей и присягу гетмана. Конституция Пилипа Орлика была создана в двух экземплярах: украинском и латинском языках и имеет две староукраинские редакции. Оригинал, написанный рукой Филиппа Орлика, хранится в Национальном архиве Швеции в Стокгольме.

Прибытие документа, который впервые провозглашал украинскую независимость, на территорию независимой и суверенной Украины стало еще одним шагом в восстановлении исторической преемственности Украины со времен Руси, казацкой державы, Украинской Народной Республики и по сей день. Современная Украина воплощает стремления и мечты всех прошлых поколений борцов за независимость.
ForUm

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