Канцлер Германии Ангела Меркель 20 августа посетит Россию с официальным визитом.
Об этом заявил представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт, сообщает «Европейская правда».
В Москве запланирована встреча Меркель с президентом России Владимиром Путиным, сказал Зайберт и добавил, что детали обоих визитов будут обнародованы на следующей неделе.
Ранее стало известно, что Меркель приедет в Киев 22 августа на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время