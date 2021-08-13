Партия «Слуга народа» требует от Национальной полиции Украины в кратчайшие сроки установить личности напавших в центре Киева на народного депутата Жана Беленюка и привлечь их к ответственности, сообщает пресс-служба СН.

«Мы, партия и фракция «слуг народа», категорически осуждаем использование любой формы дискриминации и агрессии - по признаку расы или любой другой. Подчеркиваем, что патриотизм того или иного гражданина не измеряется его цветом кожи, полом, этническим происхождением или месту жительства. Считаем, что подобный инцидент - одно из проявлений языка ненависти. Их уже третий год подряд на разных коммуникационных площадках, в частности в соцсетях, культивируют политические оппоненты, которые не привыкли цивилизованно и конструктивно вести дискуссии», – говорится в сообщении.

В СН отметил, что одним из пунктов предвыборной программы партии было введение гуманитарной политики, которая будет способствовать культурному, гражданскому и духовному объединению Украинской, а также защиты прав человека и основных свобод.

«Мы безоговорочно придерживались, придерживаемся и будем придерживаться этой политики. В дальнейшем будем использовать все законодательные и исполнительные рычаги влияния, чтобы не допустить в украинском обществе проявлений расизма и ксенофобии. А нарушители - будут получать суровое наказание. Таким позорным явлениям в нашей многонациональной и многокультурной стране не место. Также призываем украинское общество не терпеть использования грязных технологий в политике и осуждать их использования», – сказано в сообщении.

Напомним, олимпийский чемпион и народный депутат Жан Беленюк заявил, что на него попытались напасть в центре Киева.