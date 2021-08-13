также в разделеПроисшествия
В Одессе мужчина ударил кулаком в лицо полицейскую 55
В Одессе на территории завода сгорели 6 легковушек 35
Оккупанты 5 раз обстреляли украинские позиции, ранен военный 9
Оккупанты 8 раз нарушили перемирие, погиб местный житель и ранен военный 18
Площадь разлива нефти в Черном море оказалась в 400 тысяч раз больше 68
Стало известно имя погибшего вчера на Донбассе военного 64
На Донбассе в результате обстрела боевиков погиб пенсионер 14
Оккупанты совершили 16 обстрелов, 1 военный погиб, еще 2 – ранены 25
На Черкасчине пьяный парень сжег флаг Украины 18
В Очакове мужчина нырнул с пирса и сломал шею 19
Умер экс-нардеп Подлесецкий 27
Боевики совершили 9 обстрелов на Донбассе 15
С начала года от укусов змей в Украине пострадал 61 человек 14
На территории ОРДО в колонии убили троих украинцев 97
В Кривом Роге в результате взрыва гранаты пострадал мужчина и трое полицейских 19
Из-за непогоды в Украине обесточены 49 населенных пунктов 21
Оккупанты 4 раза обстреляли украинские позиции 12
В Житомире тысячи кубометров нечистот попали в реку 16

Президент Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Алексею Данилову организовать проведение заседания СНБО 20 августа.

Об этом сообщили в пресс-службе Совбеза, передает Укринформ.

«Президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову организовать проведение 20 августа 2021 в г. Киев заседание СНБО Украины», - отметили в пресс-службе.

Там добавили, что все члены СНБО проинформированы о проведении заседания. О его времени и месте будет сообщено дополнительно.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

7
Теги