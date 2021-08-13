Президент Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Алексею Данилову организовать проведение заседания СНБО 20 августа.
Об этом сообщили в пресс-службе Совбеза, передает Укринформ.
«Президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову организовать проведение 20 августа 2021 в г. Киев заседание СНБО Украины», - отметили в пресс-службе.
Там добавили, что все члены СНБО проинформированы о проведении заседания. О его времени и месте будет сообщено дополнительно.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время