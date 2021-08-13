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Всемирная организация здравоохранения создает Международную научно-консультативную группу по вопросам происхождения новых патогенов, задачей которой станет выяснение причин появления COVID-19.

Как передает Укринформ, соответствующее заявление обнародовали на сайте ВОЗ.

«Международная научно-консультативная группа по вопросам происхождения новых патогенных микроорганизмов (SAGO) - это новая экспертно-исследовательская группа ВОЗ, на которую возложена задача консультировать ВОЗ по разработке глобальной основы для систематического изучения появления новых патогенов с потенциалом пандемии. Она будет поддерживать скорейшее проведение исследований по коронавирусу», - говорится в заявлении.

В ВОЗ подчеркивают, что создают «прозрачную основу для новой научно-консультативной группы», в работе которой, как ожидается, примут участие все государства-члены.

При этом ВОЗ призывает правительства всех стран деполитизировать ситуацию и сотрудничать для ускорения исследований происхождения коронавируса.

Кроме этого, в организации рассчитывают на продолжение предыдущих миссий на территории КНР по изучению происхождения SARS-CoV-2, чтобы собрать достаточно данных для опровержения гипотезы о возможной утечке вируса из лаборатории в Ухане.

По последним данным, в мире зафиксировано 205,9 млн случаев COVID-19, из них - свыше 4,3 млн летальных, выздоровели более 184,8 млн человек.

 
ForUm

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