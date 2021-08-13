Сейчас украинским ученым неизвестно, сколько точно случаев штамма «Дельта» в Украине. Впрочем, сообщений о «новом» штамме коронавируса «Йота» пока не поступало.

Так, по состоянию на 12 августа 2021 года в Украине не зарегистрирована циркуляция этого варианта болезни. Об этом рассказал главный санитарный врач страны Игорь Кузин, сообщает «24 канал».

В конце концов, этот вирус не такой уж и «новый». Кузин отметил, что сейчас почти 27 – 28 стран мира уже зарегистрировали его на своей территории, начиная с ноября 2020 года. Вместе с тем, в Украину он не попал, в отличие от более опасного «Дельта»-штамма.

«Украина отправляет и продолжает отправлять образцы, отобранные с территории страны, в референс-лаборатории в ЕС. Согласно им, Йоту еще не зафиксировали на территории Украины».

Он добавил, что тест-системы, которые используются в Украине и которые предоставила ВОЗ, сейчас способны определять 6 основных типовых мутаций коронавирусной болезни: «Альфа», «Эта», «Бета», «Гамма», «Дельта», «Каппа».

«На штамм Йота еще не существует тест-систем, его можно обнаружить только путем секвенирования», – подчеркнул Кузин.

Предыдущие исследования указывают на то, что штамм коронавируса «Йота» в большей части не вызывает серьезного течения болезни. Поэтому в ВОЗ считают, что этот вариант менее опасен, чем штамм коронавируса «Дельта».

При этом в районах США, где преобладало инфицирование штаммом «Йота», уже начинает доминировать штамм «Дельта».