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Министерство иностранных дел Литвы в среду 11 августа сообщило о попытке кибератаки на свои системы.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на LRT.

«Сообщаем, что МИД Литвы зафиксировал попытку осуществить кибератаку. Соответствующие органы были проинформированы об этом, началось расследование», - отметила пресс-служба министерства. Других деталей в сообщении не приводится.

В то же время неофициально журналисты получили информацию, что злоумышленники могли получить доступ к более 1,5 млн писем из переписки с посольствами других стран и НАТО, в том числе по «Северному потоку-2», отношениям с Беларусью и Китаем. Некоторые документы якобы были с грифом секретности.

Советник президента Аста Скайсгирите в четверг сказала, что владеет информацией о возможном похищении переписки, и настораживает то, что это произошло почти одновременно с волнениями в Сейме и бунтом в лагере мигрантов.

В МИД сказали, что не могут комментировать ее слова и пока ограничиваются тем, что уже сообщили в пресс-релизе.

 

 
ForUm

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