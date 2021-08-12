также в разделеОбщество
СБУ разоблачила коррупционную схему на предприятии Минобороны 11
В СБУ рассказали, почему Киркорову запретили въезд в Украину 39
СБУ задержала агента российской военной разведки 19
Эксперты: Замглавы ОПУ Смирнов должен сидеть в тюрьме вместе с Чаусом 15
В июле в Украине зарегистрировали рекордное количество браков 20
Минздрав рекомендует сократить интервал между дозами вакцины CoronaVac 28
На Киевщине полицейские подрались друг с другом 23
Минздрав пояснил, что нужно для регистрации вакцины Moderna в Украине 26
В Украине зафиксировано 1247 новых случаев COVID-19 40
11 августа. Картина дня 37
На публичной кадастровой карте появились границы украинских громад 19
На Кировоградщине у местных депутатов обнаружили арсенал оружия 22
Дело о взятке Юрченко направлено в суд 21
Пленки Ермака: Лерос проиграл суд брату главы ОП 26
СБУ заблокировала криптообменники, через которые финансировали провокации ко Дню Независимости 11
СБУ разоблачила ряд интернет-агентов спецслужб РФ 11
Греция передаст Украине 100 тысяч доз COVID-вакцины 11
В СИЗО разрешат пользоваться интернетом и телефоном 14

В Первомайском районе Николаевской области правоохранители разоблачили членов организованной группы, которые тонами похищали газ из вагонов-цистерн поездов, сообщает пресс-служба областной полиции.

Отмечается, что группировка насчитывала более 10 человек в возрасте от 17-ти до 44-х лет. Среди фигурантов были сотрудники военизированной охраны (ВОХР), которые за денежное вознаграждение позволяли совершать кражи газа из вагонов-цистерн в районе железнодорожной станции в Первомайском районе. Заработки злоумышленников в месяц могли составлять до миллиона гривен.

По словам начальника ГУНП в Николаевской области Сергея Шайхета, суть схемы заключалась в следующем: водитель поезда оставлял вагоны в условленном месте. Там уже ждали другие фигуранты на специально арендованном грузовике, которые присоединяли оборудование и откачивали газ.

«Затем краденый газ в сопровождении организатора доставляли на подконтрольные заправочные станции. В ходе проведения розыскных мероприятий была установлена территория фермы, на которой скрывали орудия преступления, а также автомобиль газовоз, находившийся там перед кражей газа из цистерн. Полицейские задокументировали ряд таких фактов», - рассказал он.

11 августа правоохранители провели масштабную спецоперацию по разоблачению участников группировки.

В результате ряда обысков полицейские изъяли денежные средства, компьютерную технику, черновые записи, мобильные телефоны, сим-карты, оружие, патроны к нему, грузовое транспортное средство, наркотические средства и другие вещественные доказательства.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1989 грн.
7
Теги