В Первомайском районе Николаевской области правоохранители разоблачили членов организованной группы, которые тонами похищали газ из вагонов-цистерн поездов, сообщает пресс-служба областной полиции.

Отмечается, что группировка насчитывала более 10 человек в возрасте от 17-ти до 44-х лет. Среди фигурантов были сотрудники военизированной охраны (ВОХР), которые за денежное вознаграждение позволяли совершать кражи газа из вагонов-цистерн в районе железнодорожной станции в Первомайском районе. Заработки злоумышленников в месяц могли составлять до миллиона гривен.

По словам начальника ГУНП в Николаевской области Сергея Шайхета, суть схемы заключалась в следующем: водитель поезда оставлял вагоны в условленном месте. Там уже ждали другие фигуранты на специально арендованном грузовике, которые присоединяли оборудование и откачивали газ.

«Затем краденый газ в сопровождении организатора доставляли на подконтрольные заправочные станции. В ходе проведения розыскных мероприятий была установлена территория фермы, на которой скрывали орудия преступления, а также автомобиль газовоз, находившийся там перед кражей газа из цистерн. Полицейские задокументировали ряд таких фактов», - рассказал он.

11 августа правоохранители провели масштабную спецоперацию по разоблачению участников группировки.

В результате ряда обысков полицейские изъяли денежные средства, компьютерную технику, черновые записи, мобильные телефоны, сим-карты, оружие, патроны к нему, грузовое транспортное средство, наркотические средства и другие вещественные доказательства.