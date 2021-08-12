Военная контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила коррупцию на двух государственных предприятиях Министерства обороны Украины, дислоцированных в Одесской области, сообщает пресс-центр СБУ.
Чиновники незаконно сдавали в аренду объекты Министерства, а полученные средства присваивали. Ежемесячно убытки бюджета составили почти 500 тыс. грн.
По предварительным данным следствия, организаторы схемы скрыто передали в частное пользование 2,5 тыс. М2 складских и производственных помещений из фонда госпредприятий.
Кроме того, чиновники фиктивно трудоустроили в ведомственных учреждений нескольких лиц, которые не выполняли свои должностные обязанности, а их заработную плату присваивали «работодатели».
Во время обысков по местам работы и жительства одного из организаторов схемы правоохранители обнаружили в специально оборудованном тайнике:
документацию с доказательствами противоправной деятельности;
незарегистрированное оружие с патронами;
золотые слитки, вероятно полученные преступным путем.
Изъятые предметы направлены на экспертизу.
Продолжаются неотложные следственные действия по установлению всех обстоятельств незаконной деятельности и привлечения к ответственности лиц, причастных к ее организации.
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