Военная контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила коррупцию на двух государственных предприятиях Министерства обороны Украины, дислоцированных в Одесской области, сообщает пресс-центр СБУ.

Чиновники незаконно сдавали в аренду объекты Министерства, а полученные средства присваивали. Ежемесячно убытки бюджета составили почти 500 тыс. грн.

По предварительным данным следствия, организаторы схемы скрыто передали в частное пользование 2,5 тыс. М2 складских и производственных помещений из фонда госпредприятий.

Кроме того, чиновники фиктивно трудоустроили в ведомственных учреждений нескольких лиц, которые не выполняли свои должностные обязанности, а их заработную плату присваивали «работодатели».

Во время обысков по местам работы и жительства одного из организаторов схемы правоохранители обнаружили в специально оборудованном тайнике:

документацию с доказательствами противоправной деятельности;

незарегистрированное оружие с патронами;

золотые слитки, вероятно полученные преступным путем.

Изъятые предметы направлены на экспертизу.

Продолжаются неотложные следственные действия по установлению всех обстоятельств незаконной деятельности и привлечения к ответственности лиц, причастных к ее организации.