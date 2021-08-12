В июле 2021 года наибольший рост зарплаты наблюдался в таких сферах, как транспорт и логистика, юриспруденция и управление персоналом, а самые высокие зарплаты - у топ-менеджеров и IT-специалистов.

Об этом свидетельствуют результаты исследования кадрового портала grc.ua, сообщает УНИАН.

«Счастливчиками месяца стали специалисты из транспортной и логистической сферы - по сравнению с июнем 2021 года, их компенсация увеличилась на 66%. Также почти на треть (+28%) выросла компенсация, которую предлагают кандидатам из сферы юриспруденции. Выросли заработные платы и у специалистов из сферы управления персоналом. По сравнению с июнем, рост зарплат категории составляет +19%», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на 16% выросли оклады у работников категории «Производство, сельское хозяйство». В целом, из 28 профессиональных сфер, заработные платы увеличились у представителей 16 категорий.

Согласно данным аналитиков grc.ua, средняя заработная плата в июле по сравнению с июнем выросла на 2267 грн и составила чуть больше 16 тыс. грн. При этом 57% работодателей предлагали оклад почти в полтора раза меньше - от 9,5 тыс. грн. Еще 24% компаний были готовы платить новым сотрудникам от 19,1 тыс. грн. На компенсацию от 28 тыс. грн могли рассчитывать 19% соискателей. Оклад от 47,8 тыс. грн был доступен для 4% всех актуальных вакансий июля.

Самая высокая компенсация июля - у топ-менеджеров (54 тыс. грн, рост заработной платы категории в июле по сравнению с июнем +16%). На втором месте по уровню заработных плат - специалисты из сферы ІТ/телеком. Средняя заработная плата в отрасли - около 53,8 тыс. грн. Интересно, что в июне средняя компенсация в IT была выше на 1% и составила около 54,1 тыс. грн.

На третьем месте среди самых высокооплачиваемых специалистов - эксперты из сферы строительства и недвижимости. Средний оклад кандидатов категории в июле составлял 26,2 тыс. грн.

При этом больше всего в июле просели зарплатные ожидания у кандидатов из сферы бухгалтерии и управления финансами предприятия (-27%), специалистов из индустрии спорта и красоты (-26%) и категории «Искусство и медиа» (-24%).