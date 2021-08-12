Контрразведчики Службы безопасности Украины обнаружили и задержали агента Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ, сообщает пресс-центр СБУ.

Установлено, что гражданин иностранного государства, временно проживающий на территории одного из регионов Украины, по заданию представителей спецслужбы страны-агрессора периодически выезжал в зону проведения ООС для сбора разведывательной информации.

За эту «работу» он получал денежное вознаграждение.

Российских «кураторов» интересовали сведения о задействованных в ООС новейших образцах оружия и военной техники, места дислокации, личный состав подразделений ВСУ и тому подобное.

Шпиона задержали на «горячем» во время передачи сведений военного характера представителю спецслужб РФ по электронным каналам связи.

Сейчас злоумышленник задержан, ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (участие в деятельности террористической организации) Уголовного кодекса Украины. По решению суда он взят под стражу.

Решается вопрос об объявлении подозрения по ч. 1 ст. 114 (шпионаж) УК Украины.