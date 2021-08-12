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В городе Белая Церковь Киевской области произошла потасовка между правоохранителями.

Видео инцидента опубликовано в Facebook-сообществе Police Control Ukraine, сообщает УНИАН.

На кадрах можно видеть, что двое полицейских дерутся прямо возле патрульного автомобиля. Соперников пытаются разнять коллеги.

В комментариях пользователи иронизируют над ситуацией – предлагают копам использовать табельное оружие и задаются вопросом: «куда звонить, если полиция бьет полицию?»
ForUm

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