В городе Белая Церковь Киевской области произошла потасовка между правоохранителями.
Видео инцидента опубликовано в Facebook-сообществе Police Control Ukraine, сообщает УНИАН.
На кадрах можно видеть, что двое полицейских дерутся прямо возле патрульного автомобиля. Соперников пытаются разнять коллеги.
В комментариях пользователи иронизируют над ситуацией – предлагают копам использовать табельное оружие и задаются вопросом: «куда звонить, если полиция бьет полицию?»
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