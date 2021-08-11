также в разделеЭкономика
С начала года украинские производители продуктов подняли цены почти на 30% 8
Назначен новый руководитель Укрзализныци 34
Кабмин снизил тарифы на электроэнергию для населения 824
В Украине снизят тариф на электроэнергию для населения 59
США в 4 раза повысят пошлины на нефтегазовые трубы из Украины 30
Минэкономики не прогнозирует существенного колебания потребительских цен до конца года 10
НБУ выпустить ко Дню Независимости 5 новых монет 12
Цена автогаза установила новый рекорд 18
«Нафтогаз» представил новый тарифный план для населения 129
Аэропорт «Борисполь» – в 5-ке лучших в Восточной Европе 21
За пост главы БЭБ поборются 12 кандидатов 18
Укрзализныця: Набсовет согласовал смену и.о. председателя правления 15
Цена на автогаз в Украине продолжает бить рекорды 17
Кабмин хочет обязывать граждан платить налог на доходы, которые они не могут объяснить 49
В Украине ожидают рекордный урожай пшеницы 31
Международные резервы Украины в июле выросли до $28,95 млрд 10
Укрзализныця назначила дополнительные летние поезда в Рахов и Одессу 17
Запорожский титано-магниевый комбинат Фирташа вернули государству 24

Государственная регуляторная служба согласовала повышение тарифов на грузовые перевозки Укрзализныци в два этапа, в 2021 году это принесет ей 10 млрд грн, сообщил член наблюдательного совета УЗ Сергей Лещенко.

«Снято последнее препятствие для более справедливых тарифов для олигархов на грузовые перевозки по Укрзализныце. Госрегуляторная служба согласовала повышение тарифов в два этапа. Ранее это же сделали Минфин и Минэкономики. Теперь осталось только зарегистрировать приказ в Минюсте. И можно считать, что совместными усилиями правления, набсовета УЗ и Министерства инфраструктуры сделан значительный, но не последний шаг к деолигархизации железной дороги», - написал он в Facebook.

По словам Лещенко, больше всего повышение коснется олигарха Рината Ахметова: 3,2 миллиарда для Метинвеста и 1 миллиард для ДТЭК.

«Набсовет УЗ выступал с инициативой приведения тарифов в порядок еще год назад, когда цены на железную руду только начинали свое ралли. Однако на первом же этапе лоббисты Ахметова заблокировали приказ руками Госрегуляторной службы», - пишет он.

В январе 2021 года набсовет поручил предыдущему главе правления УЗ опять запустить процесс повышения тарифов для грузовых перевозок олигархов, «однако он отказался это делать и поплатился за это должностью, хотя и обрел неописуемую любовь на телеканале олигарха».

«Летом 2021 года Ахметов через своих лоббистов и продажных депутатов до последнего пытался остановить это повышение, хотя цены на железную руду побили все мыслимые рекорды. И вот теперь - мы на шаг ближе к справедливости. На перевозку железной руды тариф вырастет с 1 сентября на 8 процентов и с 1 января 2022 на 20,4 процента», - заявил Лещенко.

На перевозку агропродукции с 1 сентября на 8 процентов и с 1 января на 6 процентов. Также увеличивается тариф на порожний пробег.

По его словам, суммарный позитивный эффект для Укрзализныци составит 1,8 миллиарда в текущем году и 10,1 миллиарда в 2022 году.

«Эти деньги позволят Укрзализныце провести необходимую модернизацию», - заявил член набсовета.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2340 грн.
10
Теги