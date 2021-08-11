Государственная регуляторная служба согласовала повышение тарифов на грузовые перевозки Укрзализныци в два этапа, в 2021 году это принесет ей 10 млрд грн, сообщил член наблюдательного совета УЗ Сергей Лещенко.

«Снято последнее препятствие для более справедливых тарифов для олигархов на грузовые перевозки по Укрзализныце. Госрегуляторная служба согласовала повышение тарифов в два этапа. Ранее это же сделали Минфин и Минэкономики. Теперь осталось только зарегистрировать приказ в Минюсте. И можно считать, что совместными усилиями правления, набсовета УЗ и Министерства инфраструктуры сделан значительный, но не последний шаг к деолигархизации железной дороги», - написал он в Facebook.

По словам Лещенко, больше всего повышение коснется олигарха Рината Ахметова: 3,2 миллиарда для Метинвеста и 1 миллиард для ДТЭК.

«Набсовет УЗ выступал с инициативой приведения тарифов в порядок еще год назад, когда цены на железную руду только начинали свое ралли. Однако на первом же этапе лоббисты Ахметова заблокировали приказ руками Госрегуляторной службы», - пишет он.

В январе 2021 года набсовет поручил предыдущему главе правления УЗ опять запустить процесс повышения тарифов для грузовых перевозок олигархов, «однако он отказался это делать и поплатился за это должностью, хотя и обрел неописуемую любовь на телеканале олигарха».

«Летом 2021 года Ахметов через своих лоббистов и продажных депутатов до последнего пытался остановить это повышение, хотя цены на железную руду побили все мыслимые рекорды. И вот теперь - мы на шаг ближе к справедливости. На перевозку железной руды тариф вырастет с 1 сентября на 8 процентов и с 1 января 2022 на 20,4 процента», - заявил Лещенко.

На перевозку агропродукции с 1 сентября на 8 процентов и с 1 января на 6 процентов. Также увеличивается тариф на порожний пробег.

По его словам, суммарный позитивный эффект для Укрзализныци составит 1,8 миллиарда в текущем году и 10,1 миллиарда в 2022 году.

«Эти деньги позволят Укрзализныце провести необходимую модернизацию», - заявил член набсовета.