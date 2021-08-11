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Конституционная комиссия Беларуси предложила убрать из Основного закона положение о нейтралитете страны.

Об этом заявил председатель комиссии и председатель Конституционного суда Беларуси Петр Миклашевич, сообщает «Европейская правда».

«Это положение в действующей конституции есть. Учитывая реальную действительность, поскольку Республика Беларусь является членом ОДКБ и фактически входит в военно-политический блок, надо привести положения конституции в соответствие с объективной реальностью», - отметил Миклашевич.

Он отметил, что при этом комиссия предлагает на конституционном уровне закрепить положение, что с территории Республики Беларусь не будет никаких угроз другим государствам.

«А для защиты суверенитета и территориальной целостности в соответствии с международными договорами Республика Беларусь будет использовать коллективную оборону», - сказал Миклашевич.

Референдум по поправкам в конституцию в Беларуси планируют в начале 2022 года.

Уже обнародованный проект конституционных изменений не содержит значительного перераспределения властных полномочий от президента к парламенту и Кабмину, как об этом анонсировалось, и не предусматривает создания должности с особыми полномочиями, с помощью которой в случае сложения президентских полномочий Лукашенко мог бы и в дальнейшем контролировать ситуацию в стране. 
ForUm

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