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Служба безопасности Украины заблокировала сеть подпольных криптообменников в столице, через которые ежемесячно проводили в 30 млн грн, часть из них шла на финансирование провокаций ко Дню Независимости Украины, сообщает пресс-центр СБУ.

По информации СБУ, подпольные криптообменники пользовались спросом, поскольку позволяли проводить анонимные платежи и системно выводить теневые средства и обналичивать.

Услугами этих онлайн-обменников основном пользовались физические лица. В частности люди, которые получали средства из запрещенных в Украине электронных кошельков страны-агрессора, например, «Яндекс.Деньги», «Qiwi», «Webmoney» и другие.

В частности, речь идет и об организаторах массовых акций протеста накануне Дня Независимости Украины. Именно через эту сеть они получали финансирование для оплаты «услуг» провокаторов.

Сеть функционирует с начала 2021 года. «Обслужили» за это время более 1000 «клиентов».

Злоумышленники пропускали через нее почти 30 млн грн ежемесячно. За «услуги» получали 5-10% от суммы перевода.

В рамках досудебного расследования проведено 5 обысков по местам функционирования «офисов» в Печерском, Шевченковском и Соломенском районах столицы.

Изъяты компьютеры и серверное оборудование с доказательствами противоправной деятельности, мобильные терминалы с программным обеспечением, что позволяло скрыть фактические места пребывания злоумышленников, печати и учредительные документы фиктивных предприятий, зарегистрированных в Украине, и были задействованы в схеме вывода средств, наличность в иностранной валюте в эквиваленте 1 млн грн.

В рамках начатого уголовного производства по ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления) и ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности организаторов и причастных к противоправному механизма лиц.
ForUm

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