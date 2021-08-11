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В Киеве обнаружили за минувшие сутки 186 больных коронавирусом. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«186 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в сутки в столице. Три человека умерли. Всего с начала пандемии в Киеве - 5250 летальных случаев. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 220 560», - сообщил Кличко.

Заболели 105 женщин в возрасте от 20 до 93 лет, 72 мужчин в возрасте от 21 до 88 лет. А также 4 девочки от 5 до 17 лет и 5 мальчиков от 6 до 16 лет.

В больницы столицы госпитализировали 42 больных коронавирусом. А также 25 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели прошедшие сутки 633 человека. В общем коронавирус преодолели всего 212 798 жителей столицы.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе - 47, в Дарницком - 39 и в Святошинском районе - 25 случаев», - отметил Виталий Кличко.

Напомним, за сутки 10 августа  в Украине зафиксировано 1122 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. 
ForUm

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