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Кабинет министров принял решение о реализации экспериментального проекта платной услуги по предоставлению доступа к интернету и телефонной связи лицам, взятым под стражу, в следственных изоляторах Государственной уголовно-исполнительной службы.

Соответствующее постановление принято во время заседания правительства, передает УНИАН.

Документом предусмотрено ввести в отдельных СИЗО экспериментальный проект, в соответствии с которым лицам, взятым под стражу, за соответствующую плату будут предоставляться услуги по доступу к интернету и телефонной связи с помощью средств ІР-телефонии.

 
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