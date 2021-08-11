Кабинет министров принял решение о реализации экспериментального проекта платной услуги по предоставлению доступа к интернету и телефонной связи лицам, взятым под стражу, в следственных изоляторах Государственной уголовно-исполнительной службы.

Соответствующее постановление принято во время заседания правительства, передает УНИАН.

Документом предусмотрено ввести в отдельных СИЗО экспериментальный проект, в соответствии с которым лицам, взятым под стражу, за соответствующую плату будут предоставляться услуги по доступу к интернету и телефонной связи с помощью средств ІР-телефонии.