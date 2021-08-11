Партия «Согласие» официально объявила о своем выходе из правительственной коалиции после отставки своего лидера Ярослава Говина с должности вице-премьера.
Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на RMF24.
«По решению Национального совета, «Согласие» Ярослава Говина покидает «Объединенную правицу». Парламентарии «Согласия» выйдут из фракции «Права и справедливости» и сформируют парламентский круг «Согласия» Ярослава Говина», - сообщил заместитель представителя партии Ян Стжежек.
До сих пор во фракции «Права и справедливости» насчитывалось 11 политиков «Согласия».
Решение партии «Согласие» означает фактический развал правящей коалиции в Польше.
Накануне премьер-министр Польши на фоне политического скандала решил уволить из правительства лидера партии-партнера по коалиции, вице-премьера Ярослава Говина, чем приблизил коалицию к распаду.
Конфликт между двумя коалиционными партнерами вспыхнул после решения уволить участницу партии «Согласие» Анну Корнецкую с должности заместителя государственного секретаря в Министерстве развития, труда и технологий.
В ответ на это правление «Согласия» созвало заседание, где выдвинуло «ПиС» ультиматум. «Говинисты» поставили свое дальнейшее пребывание в коалиции в зависимость от учета их поправок к проектам «Польский лад» и «lex TVN».
Польские политологи предполагают возможность проведения внеочередных парламентских выборов уже весной следующего года.
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