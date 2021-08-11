также в разделеМир
В Нигерии с начала года от холеры умерли более 800 человек 7
Штамм «Дельта» обнаружили уже в 142 страна 7
Сейм Литвы одобрил строительство забора на границе с Беларусью 8
В Польше из-за увольнения вице-премьера разваливается коалиция 16
В Британии полностью вакцинировали три четверти взрослого населения 11
Латвийские пограничники завернули группы нелегалов обратно в Беларусь 10
В Афганистане за последние дни погибли десятки детей 11
Убытки от наводнений в ФРГ оценили в десятки миллиардов евро 10
Под санкции США попали «Беларуськалий», «Белнафтогаз» и другие «кошельки Лукашенко» 43
Талибы захватили еще две столицы афганских провинций 18
В США допускают возникновение устойчивого к вакцинам COVID-штамма 31
США вводят новые санкции против Лукашенко 17
В Брюсселе сожгли двери белорусского посольства 19
Вакцину-усилитель от Pfizer планируют утвердить до конца лета 17
В Беларуси ликвидировали ПЕН-центр 24
В Европе цена на газ установила новый рекорд 33
Исследование: Земля нагревается быстрее, чем считалось 24
Великобритания ввела новые санкции против режима Лукашенко 11

Партия «Согласие» официально объявила о своем выходе из правительственной коалиции после отставки своего лидера Ярослава Говина с должности вице-премьера.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на RMF24.

«По решению Национального совета, «Согласие» Ярослава Говина покидает «Объединенную правицу». Парламентарии «Согласия» выйдут из фракции «Права и справедливости» и сформируют парламентский круг «Согласия» Ярослава Говина», - сообщил заместитель представителя партии Ян Стжежек.

До сих пор во фракции «Права и справедливости» насчитывалось 11 политиков «Согласия».

Решение партии «Согласие» означает фактический развал правящей коалиции в Польше.

Накануне премьер-министр Польши на фоне политического скандала решил уволить из правительства лидера партии-партнера по коалиции, вице-премьера Ярослава Говина, чем приблизил коалицию к распаду.

Конфликт между двумя коалиционными партнерами вспыхнул после решения уволить участницу партии «Согласие» Анну Корнецкую с должности заместителя государственного секретаря в Министерстве развития, труда и технологий.

В ответ на это правление «Согласия» созвало заседание, где выдвинуло «ПиС» ультиматум. «Говинисты» поставили свое дальнейшее пребывание в коалиции в зависимость от учета их поправок к проектам «Польский лад» и «lex TVN».

Польские политологи предполагают возможность проведения внеочередных парламентских выборов уже весной следующего года.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги