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Вследствие вспышек холеры в разных регионах Нигерии с начала текущего года умерли 816 человек.

Как передает Укринформ, такую цифру приводит Синьхуа со ссылкой на Нигерийский центр по контролю заболеваний (NCDC).

По данным ведомства, с начала года вспышки холеры наблюдались в 22 штатах Нигерии (из 36) и Федеральной столичной территории. В общей сложности речь идет о 31 425 предполагаемых случаях заболевания, в том числе 816 - летальных.

«В заявлении NCDC говорится, что в настоящее время число предполагаемых случаев заболевания продолжает расти по всей стране, эпидемия переросла в национальный кризис», - указывается в сообщении.

Во избежание заражения NCDC призывает жителей страны соблюдать правила гигиены и пользоваться источниками чистой воды.

Кроме того, добавляет Синьхуа, министерство здравоохранения Нигерии направило медицинские бригады в наиболее пострадавшие штаты, усилив тестирование и запустив кампанию по вакцинации от холеры.

 
ForUm

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