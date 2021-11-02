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В престижном районе Икойи в нигерийском Лагосе обрушился недостроенный 22-этажный жилой дом – до 100 человек пропали без вести, четверо погибли.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на Reuters и BBC.

При этом по меньшей мере четыре человека выжили.

Что привело к обвалу, неясно.

Уточняется, что здание было частью комплекса 360 Degrees Towers, предназначенного для размещения роскошных квартир, таунхаусов и пентхаусов.

BBC пишет, что в последние годы в Лагосе произошло несколько обрушений домов. В частности, в 2014 году во время службы телеевангелиста упал шестиэтажный дом, в результате чего погибли 116 человек, в 2019 году 10 человек погибли в результате обвала школы. Строительные стандарты часто подвергались критике, и власти штата Лагос недавно запустили новую схему для улучшения сертификации.
ForUm

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