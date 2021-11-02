В престижном районе Икойи в нигерийском Лагосе обрушился недостроенный 22-этажный жилой дом – до 100 человек пропали без вести, четверо погибли.
Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на Reuters и BBC.
При этом по меньшей мере четыре человека выжили.
Что привело к обвалу, неясно.
Уточняется, что здание было частью комплекса 360 Degrees Towers, предназначенного для размещения роскошных квартир, таунхаусов и пентхаусов.
BBC пишет, что в последние годы в Лагосе произошло несколько обрушений домов. В частности, в 2014 году во время службы телеевангелиста упал шестиэтажный дом, в результате чего погибли 116 человек, в 2019 году 10 человек погибли в результате обвала школы. Строительные стандарты часто подвергались критике, и власти штата Лагос недавно запустили новую схему для улучшения сертификации.
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