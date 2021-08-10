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В Министерстве экономики Украины отметили, что до конца 2021 года не прогнозируют существенного колебания потребительских цен.

Об этом рассказал первый заместитель министра экономики Владимир Гринюк, сообщает пресс-служба Минэкономики.

«До конца года общий тренд в динамике потребительских цен не будет меняться и будет определяться влиянием внешних ценовых факторов и постепенным восстановлением экономической активности после периода значительных карантинных ограничений», - отметил он.

По данным министерства, на внутренние цены продолжает существенно влиять фактор внешних цен, что наиболее ощутимо отражается на динамике цен на топливо и масла (2,7% роста за июль), и, как следствие, стимулирует рост тарифов на транспорт (1,1% за июль).

В сегменте продовольственных товаров ускоряющий инфляцию фактор внешних цен преимущественно нивелировался в июле за счет сезонного насыщения рынка товарами собственного производства с непродолжительным сроком хранения.
ForUm

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