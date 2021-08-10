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Ко Дню Независимости Национальный банк Украины введет в обращение четыре памятных и одну инвестиционную монету.

Об этом сообщил генеральный директор Банкнотно-монетного двора НБУ Владимир Баглай, передает Укринформ.

«В этом году, выпуская в обращение памятные монеты, посвященные судьбоносному событию, Национальный банк делает упор на традициях, исторической памяти народа, на своеобразном ДНК нации. Уже в августе появятся 5 монет «К 30-летию Независимости Украины» из серии «Возрождение украинской государственности», - сказал Баглай.

По его словам, 10 августа в обращении появилась первая монета (номиналом 5 грн), которая изготовлена ​​из нейзильбера. Ее тираж - 50 тыс. шт., стоит она 71 грн.

Другие монеты будут доступны украинцам с 17 августа. Это серебряная монета номиналом в 10 грн (тираж - 3 тыс. шт., ориентировочная стоимость - 1846 грн), полукилограммовая серебряная монета номиналом 50 грн (тираж - 500 шт., стоимость - около 20 тыс. грн) и золотая монета номиналом в 250 грн (приблизительная цена - 140 тыс. грн).

Также Нацбанк выпустит инвестиционную серебряную монету номиналом 1 грн (тираж - 15 тыс. шт.). Как отметил Баглай, уникальность этой монеты - в том, что со временем цена на нее может только повышаться, потому как ее выпуск будет лимитированный.

«Дизайн всех монет несет главную идею глибинности наших корней, превозносят наш великий украинский национальный символ - Тризуб - знак княжеского государства Владимира Великого», - добавил генеральный директор Банкнотно-монетного двора НБУ.

 
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