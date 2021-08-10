Нет никаких нормативных документов или требований, согласно которым поселение в студенческие общежития возможно только для вакцинированных лиц.
Об этом в эфире программы «Сніданок з 1+1», сказал министр здравоохранения Сергей Шкарлет, передает Укринформ.
«Не может быть такого, это нарушение прав, никаких ни нормативных документов, ни требований нет», - сказал Шкарлет, комментируя вопрос о поселении в студенческое общежитие только вакцинированных лиц.
Он добавил, что студенты в основном достигли 18-летнего возраста и могут вакцинироваться от COVID-19, поэтому в учреждениях высшего образования коллективный иммунитет можно сформировать быстрее, чем в школах.
В то же время министр отметил, что университеты имеют автономию, уже многие годы практикуют дистанционное обучение, поэтому могут по своему усмотрению решать вопросы организации образовательного процесса.
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