Нет никаких нормативных документов или требований, согласно которым поселение в студенческие общежития возможно только для вакцинированных лиц.

Об этом в эфире программы «Сніданок з 1+1», сказал министр здравоохранения Сергей Шкарлет, передает Укринформ.

«Не может быть такого, это нарушение прав, никаких ни нормативных документов, ни требований нет», - сказал Шкарлет, комментируя вопрос о поселении в студенческое общежитие только вакцинированных лиц.

Он добавил, что студенты в основном достигли 18-летнего возраста и могут вакцинироваться от COVID-19, поэтому в учреждениях высшего образования коллективный иммунитет можно сформировать быстрее, чем в школах.

В то же время министр отметил, что университеты имеют автономию, уже многие годы практикуют дистанционное обучение, поэтому могут по своему усмотрению решать вопросы организации образовательного процесса.