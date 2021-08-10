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В Киеве обнаружили за минувшие сутки 167 больных коронавирусом. Два человека умерли, сообщил мэр Виталий Кличко.

«167 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в сутки в столице. Два человека умерли. Всего с начала пандемии в Киеве - 5247 летальных случаев. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 220 374», - сообщил Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 34 больных коронавирусом, а также 38 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 897 человек. В общем коронавирус преодолели 212 165 жителей столицы.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе - 37, в Подольском - 30 и в Святошинском районе - 26 случаев», - отметил Кличко.
ForUm

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