В Киеве обнаружили за минувшие сутки 167 больных коронавирусом. Два человека умерли, сообщил мэр Виталий Кличко.

«167 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в сутки в столице. Два человека умерли. Всего с начала пандемии в Киеве - 5247 летальных случаев. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 220 374», - сообщил Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 34 больных коронавирусом, а также 38 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 897 человек. В общем коронавирус преодолели 212 165 жителей столицы.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе - 37, в Подольском - 30 и в Святошинском районе - 26 случаев», - отметил Кличко.