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В Хмельницком разоблачили и задержали двух убийц 45-летнего охранника одного из местных предприятий, им грозит пожизненное лишение свободы, сообщил Департамент уголовного розыска.

В конце апреля текущего года в помещении одного из предприятий Хмельницкого ради завладения денежными средствами и ценным имуществом (палладиевыми струнами) убили охранника. 45-летнего мужчину лишали жизни беспощадно - на его теле обнаружили около 40 ножевых ранений.

Исследовав все имеющиеся доказательства, было установлено, что злоумышленники действовали по плану и тщательно готовились к совершению преступления: знали о  месторасположении сейфа, камерам наблюдения и тому подобное.

Накануне по результатам проведения масштабного комплекса оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сотрудниками управления уголовного розыска и других оперативных служб, совместно со следственным управлением при силовой поддержки спецназовцев ГУНП в Хмельницкой области разоблачены и задержаны 2 преступников, причастных к совершению жестоких преступлений.

Установлено, что фигуранты были работниками указанного предприятия, что позволило им продумать каждый преступный шаг. Также установлены места сбыта похищенных палладиевых струн.

5 августа во время проведения обысков по месту жительства нападающих полицейские обнаружили и изъяли вещественные доказательства, среди которых часть похищенных денежных средств. Однако место хранения другой - значительной части денег оставалось не установлено.

9 августа по результатам обработки оперативной информации полицейские нашли и изъяли другую часть денежных средств - 93 600 долларов США.

Злоумышленники сейчас находятся в следственном изоляторе, им грозит пожизненное лишение воли. Досудебное расследование продолжается.
ForUm

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