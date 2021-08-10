В Умани завершают подготовку к безопасному приему паломников-хасидов для нынешнего празднования иудейского нового года (Рош га-Шана). Об этом заявил заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Игорь Кузин: «Сейчас эпидемиологическая ситуация в Украине, высокие уровни охвата вакцинацией в мире и своевременная подготовка к этому празднованию позволяет принять паломников, кроме этого и жители Умани активно прививаются - особенно это касается работников гостинично-ресторанной сферы».

Праздник состоится в начале сентября. Для того чтобы подготовиться к массовым мероприятиям, уже подписано постановление Главного государственного санитарного врача №6 от 28.07.2021 «Об утверждении противоэпидемических мероприятий при осуществлении международного паломничества иностранными гражданами на территории Украины на период карантина в связи распространением коронавирусной болезни (СОVID-19)». Оно содержит базовые противоэпидемические требования к масочному режиму, температурному скринингу, особенностей пассажироперевозки и тому подобное.

Например, при перевозке верующих организованными группами, автомобильным или железнодорожным транспортом, перевозчик должен организовать температурный скрининг всех паломников и лиц, их сопровождающих (далее - участников перевозки). К перевозке не будут допускаться работники и участники перевозки, в которых при проведении температурного скрининга выявлено температуру тела более 37,2 ° С или признаки респираторных заболеваний.

Вход на территорию компактного скопления паломников и местам паломничества будет разрешен при условии использования средств индивидуальной защиты, закрывающих нос и рот, после измерения температуры бесконтактным термометром.

Правила пересечения границы четко определены последними изменениями в постановление Кабинета Министров Украины № 1236.

Для безопасности, уменьшения рисков инфицирования и четкой навигации паломников Минздрав мобилизовал многих партнеров. Уже сейчас:

производятся информационные материалы для раздачи в аэропортах и ​​в городе Умань;

Общество Красного Креста Украины привлекло волонтеров из Украины и Израиля для усиления способности экспресс-тестирование паломников;

Центр общественного здоровья выделил 19 тыс. антисептиков и 190 тыс. масок, уже в ближайшее время их доставят в Умань;

также ожидается доставка 50 тыс. экспресс-тестов для обеспечения тестирования паломников.