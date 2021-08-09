Максимальная цена газа на украинской энергетической бирже (УЭБ) на прошлой неделе достигла 18 058 грн за 1 тыс. кубометров, это на 2004 грн больше максимальной цены, которая была на позапрошлой неделе.

Как передает Укринформ, об этом говорится в обзоре рынка природного газа УЭБ.

В общем, на прошлой неделе заявки на покупку и продажу природного газа формировали 11 компаний, среди них - «Нафтогаз Трейдинг», «Крафт Энерджи», «Центрэнерджи». Торговали ресурсом августа, сентября и октября. В течение недели было реализовано 30,25 млн кубометров природного газа. В понедельник, 2 августа, «Энерджи трейд групп" продала ресурс августа в подземных хранилищах газа (ПХГ) по цене 15 900 грн за 1 тыс. кубометров, а «Нафтогаз Трейдинг» реализовал ресурс сентября в газотранспортной системе (ГТС) по средневзвешенной цене 18 058 грн за 1 тыс. кубометров.

Стартовые цены ресурсов имели тенденцию к повышению в течение недели. Наибольшее повышение стартовой цены было зафиксировано на ресурс ПХГ, по состоянию на 6 августа средняя стартовая цена на продажу составляла 17913 грн за 1 тыс. кубометров, что на 6,79% больше, чем 2 августа. Аналогичная динамика присутствовала и по другим ресурсам.

В начале прошлой недели ресурс в ПХГ стоил 16 774 грн за 1 тыс. кубометров, ресурс сентября в ГТС - 17 707,5 грн за 1 тыс. кубометров. К концу недели ресурс сентября в ГТС стоил 18 247,6 тыс. грн за 1 тыс. кубометров, ресурс в ПХГ - 17 913 грн за 1 тыс. кубометров.

На краткосрочном рынке в течение недели реализовано 316 тыс. кубометров газа. Наиболее активными были участники на двух сегментах краткосрочного рынка в ПХГ. В течение недели на краткосрочном рынке прослеживался рост цен.

Цены на газ в Европе достигали новых рекордов на прошлой неделе. Так, спотовые котировки европейских хабов пересекли отметку 40 евро/МВт-час впервые с марта 2018 года.

«Газпром традиционно демонстрировал значительное влияние на ценообразование. Так, компания прекратила закачивание в подземные хранилища Европы. Например, за сутки 2 августа сумма операций закачивания и отбора из мощностей хранения на северо-западе Европы, которыми пользуется концерн, даже была отрицательной. Также, в пятницу, 6 августа, цены отреагировали ростом на взрыв на заводе в Западной Сибири из-за временного сокращения поставок», - отмечают в УЭБ.