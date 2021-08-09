Народный депутат, олимпийский чемпион Жан Беленюк считает, что можно было бы сократить количество чиновников в официальной делегации Украины на Олимпиаде в пользу тренеров.

«Я, как первый заместитель председателя Комитета молодежи и спорта, и как непосредственный участник Олимпиады в Токио, член Оргкомитета по подготовке спортсменов к Олимпийским и Паралимпийским играм, хочу отметить о существующих проблемах организации и участия наших спортсменов на Играх. Нам необходимо обязательно проанализировать результаты Олимпиады-2020, для того чтобы наши спортсмены-олимпийцы выступили лучше в Пекине и Париже», - написал он в Facebook.

Беленюк напомнил о проблеме с отсутствием тренера у прыгуньи с шестом Марины Килипко, которая заняла пятое место - самый высокий результат Украины на Олимпиадах.

«Я говорил с Мариной и суть проблемы очень проста. Марина несколько раз обращалась к главному тренеру по прыжкам по вопросу включения в делегацию ее тренера, но не была услышана. В итоге на Олимпиаду поехала без тренера», - пишет нардеп.

«Мне известно об установлении ограничения количества тренеров на команду, и я сам имел определенные сложности на Олимпиаде из-за этого. Но в то же время достаточно большое количество функционеров поехало на Олимпиаду. Думаю, что если бы было желание, можно было бы несколько работников Министерства оставить работать, а предоставить возможность тренерам готовить спортсменов во время соревнований в Токио», - отметил Беленюк.

Он привел состав официальной делегации национальной сборной команды Украины в Играх XXXII Олимпиады Токио 2020 в г. Токио (Япония):

https: //sport.gov.ua /.../ pro-uchast-oficijnoyi-delegaciyi ...

Кроме того, трех украинских легкоатлетов отстранили от Олимпийских игр. Украинские спортсмены не успели провести достаточное количество допинг-проб и, как следствие, были отстранены от участия в Олимпийских играх. Кто в этом виноват и почему так произошло, нам тоже придется выяснять! Надо учесть указанные риски при подготовке к Олимпиаде в Пекине и Париже.

Беленюк пообещал взять проблемные вопросы наших спортсменов-олимпийцев под свой личный контроль.

«Для того чтобы более системно подойти к анализу участия нашей страны в Олимпиаде, публично обращаюсь к нашим спортсменам-олимпийцам предоставить мне информацию о возможных нарушениях прав со стороны тренеров или функционеров во время подготовки или непосредственного участия в Олимпиаде.

Информацию можно присылать на мой электронный адрес: [email protected]

Анонимность гарантирую. Я пришел в парламент для того, чтобы защищать права спортсменов. После Олимпиады у меня для этого гораздо больше времени и сил!» - написал нардеп.