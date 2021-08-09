Министерство здравоохранения совместно с Национальной службой здоровья Украины хочет ввести вознаграждение семейным врачам за высокие результаты охвата прививками от COVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает пресс-служба Минздрава.

«Сейчас совместно с НСЗУ рассматриваем возможность введения и дополнительного финансового вознаграждения семейным врачам за высокие результаты охвата прививками от COVID-19 среди взрослых пациентов», - добавил министр.

Он также сообщил, что министерство здравоохранения Украины рассматривает возможность начисления баллов непрерывного профессионального развития за достижение высоких результатов охвата среди подопечных.

«Если среди взрослых пациентов семейного врача вакцинировано более 80%, ему будет зачисляться 50 баллов непрерывного профессионального развития во время очередной аттестации, начиная с 2022 года», - заявил министр.

В сообщении сказано, что, учитывая, что часть врачей в этом году уже прошла аттестацию, получить БПР за вакцинацию от COVID-19 можно будет в течение следующего года. При этом отмечается, что баллы непрерывного профессионального развития зачисляются на основании Приказа МЗ Украины от 22.02.2019 № 446, в который будут внесены соответствующие изменения.

В Минздраве отмечают, что по данным исследования ЮНИСЕФ/USAID, проведенные Info Sapiens в марте 2021, 64% украинцев в целом и 72% людей от 60 лет прислушиваются к советам семейного врача, принимая решение о прививке. «Именно поэтому семейные врачи являются ключевыми и должны агитировать в пользу вакцинации - они должны активнее коммуницировать с пациентами и опираться на доказательную медицину», - сказано в сообщении.