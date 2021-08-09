Радиоведущий из Флориды Дик Фаррелл скончался в США от коронавируса. Он заявлял, что COVID-вакцины - мошенничество, сообщает УНИАН со ссылкой на Independent.

Радиоведущий назвал вакцины «поддельным бредом», а главного инфекциониста США Энтони Фаучи обозвал »обезумевшим от власти сумасшедшим лжецом» и «ленивым уродом». Также он призывал людей отказаться от вакцинации.

Около трех недель назад 65-летний Фаррелл угодил в больницу, где у него диагностировали COVID-19, после чего его мнение изменилось.

Друг радиоведущего сообщил, что Фаррелл написал ему и призвал вакцинироваться от коронавируса.

«Он сказал мне, что вирус - не шутка, и добавил, что и сам должен бы был привиться» – рассказал мужчина.