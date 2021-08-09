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Вчера, 8 августа, в Кривом Роге в результате взрыва гранаты пострадал мужчина и трое полицейских, сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

Около 17:23 в полицию поступило сообщение от местного жителя, который сообщил, что планирует взорвать гранату возле одного из домов по ул. Кармелюка в Ингулецком районе города.

По вызову немедленно прибыли патрульные полицейские города Кривого Рога, которые начали переговоры с мужчиной и вызвали на место происшествия оперативные службы. Во время разговора человек отдал правоохранителям один боеприпас «РГД-5», который держал в руках. Однако после этого внезапно из кармана достал вторую гранату и подорвал.

В результате взрыва телесные повреждения получил 61-летний мужчина и трое полицейских. Прохожие граждане не пострадали.

В этот же день в доме фигуранта полиция провела обыски, в ходе которых изъяты две гранаты. Все изъятое направлено на экспертное исследование.

По данному факту возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст.263 (незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов) и по ч.1 ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.
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