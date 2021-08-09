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По меньшей мере 23 человека погибли и 28 получили ранения в двух отдельных авариях пассажирских автобусов 8 августа на западе Турции.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Hurriyet.

В воскресенье утром пассажирский автобус перевернулся в провинции Балыкесир после того, как водитель не справился с управлением, в результате чего погибли по меньшей мере 15 человек. Автобус следовал из черноморской провинции Зонгулдак.

На место аварии немедленно были направлены спасатели и бригады скорой помощи, но 11 человек скончались на месте происшествия, а четверо впоследствии от травм в больнице.

Трое из 17 пострадавших в результате аварии были выписаны из больницы в понедельник.

Еще одно ДТП произошло в провинции Измир. Пассажирский автобус вылетел с насыпи и упал на землю в районе Кемалпаша. Восемь человек погибли, еще 11 получили ранения.

Все раненые были доставлены в ближайшие больницы.

 
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