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Главный медицинский советник Белого дома Энтони Фаучи заявил, что вакцинированным скорее всего потребуется дополнительный укол от коронавируса, передает «Голос Америки».

По словам Фаучи, у людей со слабой иммунной системой скорее всего не будет сильной иммунной реакции, а эффективность вакцины со временем ослабится. В частности, отметил он, это касается людей пожилого возраста.

«Если посмотреть на данные от Pfizer, после нескольких месяцев эффективность вакцины снизилась с 90% до 84%...Все предполагают, и я думаю, они правы, что рано или поздно эффективность снизится до такой цифры, что нужен будет дополнительный укол», - сказал врач.

Он добавил, что первыми дополнительный укол получат пожилые люди и лица со слабой иммунной системой.

Фаучи выразил надежду, что администрация по контролю над продуктами и лекарствами утвердит вакцину-усилитель от компании Pfizer уже к концу августа.

 
ForUm

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