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Массовая вакцинация населения необходима для предотвращения дальнейших мутаций коронавируса, считает главный инфекционист США, советник президента по вопросам медицины Энтони Фаучи.

Как передает Укринформ, об этом он заявил в интервью USA Today.

«Если сделать прививки подавляющему большинству населения (мы не знаем, какой этот порог), то вирус исчезнет ... Если этого не сделать, инфекция будет тлеть дальше - осенью, затем соединится с гриппом зимой и снова вернется весной».

По словам Фачи, вирус не может мутировать, если он не размножается. Если ему дать возможность размножаться в течение месяцев, то может появиться штамм, от которого вакцины защищать уже не будут, считает он.

В то же время, по его убеждению, США играют ведущую роль в вакцинации всего мира, чтобы предотвратить появление опасных штаммов вируса.

«Мы должны быть уверены, что играем важную роль в вакцинации всего мира, и, слава Богу, администрация приняла это решение, - сказал он. - У нас есть пол миллиарда доз, и мы уже передали 110 млн в 60 стран, но мы не должны останавливаться на этом... Пока мы не сделаем прививки людям во всем мире, мы никогда не будем в полной безопасности».

Фаучи считает, что США не будут возвращаться к локдауну, поскольку 70% взрослого населения получило хотя бы одну дозу вакцины, и перегрузки больниц не предвидится. При этом он прогнозирует рост количества молодых людей среди госпитализированных, поскольку подавляющее большинство пожилых людей, которые являются более уязвимыми к вирусу, сделали прививки.

Как ранее сообщало агентство, в США количество новых случаев COVID-19 снова превышает 100 тысяч ежедневно.

 
ForUm

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