Более половины всех иностранцев, подавших заявления на пребывание в Польше, являются гражданами Украины. Об этом рассказал спикер Управления по делам иностранцев Якуб Дудзяк, сообщает Польское радио.

«Из 500 тыс. иностранцев, имеющих вид на жительство и документы, выданные гражданам стран Европейского Союза, крупнейшие группы составляют граждане: Украины – 277 тыс. человек, Беларуси – 34 тыс., Германии – 20 тыс., России – 13 тыс., Вьетнама – 11 тыс., Индии – 10,5 тыс., Грузии – 9 тыс., Италии – 8,5 тыс., Китая – 6,5 тыс. и Великобритании – 6,5 тыс», – отметил спикер.

По его словам, за первое полугодие 2021 года количество иностранцев с видом на жительство выросла почти на 42 тыс. человек. Наибольший прирост иностранцев, поселившихся в Польше, касался граждан Украины (на 31,5 тыс. человек), Беларуси (на 4,4 тыс. человек), Грузии – (на 1 тыс. человек), Молдовы (на 900 человек) и Индии (на 700 человек).

«Безусловно, большинство иностранцев имеют разрешение на временное проживание, которое может быть выдано максимум на три года. В настоящее время 63% людей имеют такие документы. Группа иностранцев, которые имеют право на постоянное проживание и долгосрочное проживание, составляет 20%. Примерно 14% – это граждане государств Европейского Союза, которые зарегистрировали свое пребывание», – сказал он.