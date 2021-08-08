Министр по делам молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт прокомментировал результат Украины на Олимпийских играх-2020 в Токио.

«19 медалей – это реально большой успех Украины на Олимпиаде. Мы тяжело начали игры, видели, какое было давление на спортсменов, когда гранды не получали медалей.

Потом наши спортсмены начали выигрывать, побеждать. Бронза – это большая награда на Олимпиаде. Да, не повезло завоевать больше золотых наград.

Болезненное поражение для нас, для Украины – это поражение Александра Хижняка. Мы 100% ждали от него золото, все к этому шло. Я был на его полуфинале, это был очень сложный бой. Он победил, это, как говорили, был золотой бой за первое место.

Мы понимали, что он будет чемпионом, потому что бразилец был ему по силам. Но так случилось. Но нужно смотреть, что 19 медалей мы получили, попали в топ-20 по количеству медалей. 206 участников Олимпиады, а мы – 16-е по медалям. Я считаю, это успех.

Нужно это говорить, нужно об этом кричать, благодарить всех наших спортсменов и тренеров. Я хочу поблагодарить наше спортивное сообщество, что нас поддерживали. Хочу поблагодарить всех украинцев, мы чувствовали эту поддержку», – сказал Гутцайт в эфире UA:Перший.