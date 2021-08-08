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Президент Владимир Зеленский отреагировал на смерть украинского художника Александра Ройтбурда.

«Он доказал, что музей можно сделать художественным пространством, интересным для широкой аудитории. Его смерть — большая потеря для украинского искусства. Вечная память», — написал он в своем Facebook.

8 августа умер руководитель Одесского художественного музея Александр Ройтбурд.

Известный украинский художник умер из-за длительной болезни на 60-м году жизни.
ForUm

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