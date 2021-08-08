В воскресенье, 8 августа, умер руководитель Одесского художественного музея художник Александр Ройтбурд.

Об этом сообщили в художественном музее, пишет Бабель.

Художник умер из-за длительной болезни на 60-м году жизни.

В Евросолидарности, депутатом которой был Ройтбурд, выразили соболезнования.

Александр Ройтбурд родился в Одессе в 1961 году. В 1993 году выступил соучредителем ассоциации "новое искусство" (Одесса). С 1993 года работал в ней арт-директором, с 1999 по 2001 год - президентом.

Кроме того, он работал директором галереи Марата Гельмана в Киеве. Его работы экспонируются в музеях США, Словении, Украины и России.

В 2017 году он выиграл конкурс на должность директора Одесского художественного музея. 4 сентября 2019 года Одесский областной совет досрочно разорвал контракт с директором Одесского художественного музея. Ройтбурд обжаловал это решение. Суды продолжались до 18 декабря, когда новоизбранный Одесский облсовет отменил решение о его увольнении.