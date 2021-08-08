В Турции благодаря ливням пожарным удалось взять под контроль лесные пожары в районе Антальи.

Всего в борьбе с огнем привлечены около пяти тысяч пожарных и спасателей из Турции и других стран, сообщает DW.

В то же время сложной остается ситуация в районе города Мугла на юго-западе страны. В трех пригородах из-за пожаров объявлена эвакуация. Ночью там удалось взять под контроль шесть пожаров, но еще шесть продолжаются.

По словам министра сельского и лесного хозяйства Турции Бекира Пакдемерли, сейчас в пяти провинциях страны насчитывается 13 очагов возгорания.

Он отметил, что удалось взять под контроль отдельные пожары и в районах Бодрума и Мармариса.

Всего из-за пожаров в стране погибли восемь человек. От огня пострадали десятки тысяч гектаров территории, тысячи местных жителей и туристов были эвакуированы в безопасные места.