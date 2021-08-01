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За последние дни в Турции вспыхнули 107 лесных пожаров, 98 из них удалось взять под контроль, 9 продолжаются. Об этом заявил министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Министр отметил, что начиная с первого августа после полудня влажность воздуха в стране снизится до 10 процентов. В связи с этим необходимо быть еще более внимательными, сказал он.

«Локализовали 98 очагов, вспыхнувших в течение 3-4 дней, 107 лесных пожаров не каждому под силу. Мы все были свидетелями того, что в таких развитых странах, как США или Россия, на протяжении нескольких дней или даже месяцев, бывало и по полгода, не могли потушить лесные пожары. Хочу обратиться также к недоброжелателям в социальных сетях и политике. Турция действительно одна из самых успешных стран в мире в области тушения лесных пожаров. Что бы вы ни говорили, вы не сможете препятствовать нашей борьбе», - сказал Пакдемирли.

Отметим, в результате лесных пожаров в Турции пострадало уже более 180 человек. Напомним, украинские спасатели помогают тушить лесные пожары в Турции.
ForUm

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