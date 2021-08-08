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В городе Виктория, штат Миннесота, разбился самолет. Никто из тех, кто находился на борту, не выжил. Об этом сообщает телеканал Fox9.

Информируют, что одномоторный самолет вылетел из муниципального аэропорта Александрии и должен был приземлиться в аэропорту Flying Cloud в Эден-Прери, но врезался в дом. Самолет упал на землю, прежде чем взорвался пламенем на свободном участке, а затем сместился к дому.

Точное число погибших уточняется. Никто на земле не пострадал. Полиция сейчас работает над определением, что именно стало причиной аварии.
ForUm

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