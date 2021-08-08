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За минувшие сутки на Донбассе боевики нарушили режим прекращения огня шесть раз, в результате вражеских обстрелов погиб украинский военный, еще двое ранены.

Как сообщили в Штабе Операции Объединенных сил, противник открывал огонь в районе Песок, Шумов, Невельского, Крымского и Золотого-4.

В Луганском был зафиксирован пролет вражеского беспилотника типа Орлан-10 с пересечением линии разграничения.

В зоне проведения операции Объединенных сил, недалеко от поселка Пески, в результате вражеского обстрела в субботу, 7 августа, погиб военный из Сумщины, 32-летний Ярослав Семеняка, еще двое получили ранения. Состояние здоровья одного бойца ООС тяжелое, другого — удовлетворительное.

В ответ на обстрелы боевиков украинские военные открывали огонь.

С начала текущих суток режим прекращения огня не нарушался.
ForUm

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