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Страны "Группы семи" (G7) обвинили Иран в смертельной атаке на нефтяной танкер в Аравийском море на прошлой неделе. Об этом сообщается в заявлении министров стран G7, размещенное на сайте Министерства иностранных дел ФРГ.

Министры иностранных дел Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и США заявили, что нападение 29 июля было "явным нарушением международного права". Они добавили, что "все имеющиеся доказательства однозначно указывают на Иран".

В своем заявлении страны "Группы семи" заявили, что "поведение Ирана, в том числе его поддержка марионеток и негосударственных вооруженных субъектов, угрожает международному миру и безопасности".

«Мы призываем Иран прекратить всю деятельность, несовместимую с соответствующими резолюциями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, и призываем все стороны играть конструктивную роль в содействии миру и безопасности в регионе», - говорится в заявлении G7.

Иран отрицает свою причастность к нападению на танкер, заявление о чем первым сделал Израиль.
ForUm

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