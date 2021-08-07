также в разделеПроисшествия
Из-за непогоды в Украине обесточены почти 340 населенных пунктах 10
На фронте зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня 11
Друзья закопали на свалке: на Тернопольщине нашли останки пропавшего 17 лет назад парня 22
Буря повредила кровлю в Каменец-Подольском замке 18
Умерли еще два шахтера, пострадавшие при взрыве шахты в Донецкой области 18
Боевики обстреляли многоэтажку в Красногоровке, есть раненые 40
На Хмельнитчине задержали виновника ДТП, в которой погиб 4-летний мальчик 10
Умер Евгений Марчук – первый глава СБУ и бывший премьер Украины 37
Скончался третий шахтер, пострадавший при взрыве на шахте в Донецкой области 22
На Харьковщине перевернулся грузовик с зерном, водитель погиб 12
В Одессе застрелили мужчину, введена полицейская операция 15
В момент убийства 6-летней девочки подозреваемый подросток был пьян 23
Масштабный пожар в Запорожье: открыто дело 19
Главу Белорусского дома в Украине нашли повешенным 55
В Украине – 827 случаев COVID-19 за сутки 12
Дерево, убившее пару во львовском парке, могло упасть из-за молнии 25
В Киеве отстранили сотрудника УГО, подозреваемого в избиении танцора 53
На Николаевщине разыскивают 5-летнюю девочку 22

Во Львове произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием электросамоката. Его водитель попал в больницу в реанимацию.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Авария произошла на улице Княгини Ольги во Львове.

Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля BMW Х4, 38-летняя жительница Львова, совершила наезд на 21-летнего водителя электросамоката, также местного жителя.

"Пострадавший с тяжелыми травмами госпитализирован, он находится в реанимации", - говорится в сообщении.

По факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи – до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

7
Теги